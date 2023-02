Champions League, il Napoli domina con l’Eintracht: 2-0. Liverpool-Real Madrid 2-5

Il Napoli continua la sua marcia anche in Champions League. Nell'andata degli ottavi di finale la squadra di Spalletti domina anche in casa dell'Eintracht Francoforte e vince 2-0 grazie ai gol di Osimhen nel primo tempo e Di Lorenzo nella ripresa. Due reti arrivate al termine di azioni bellissime, che certificano lo stato di grazia degli azzurri. I tedeschi hanno disputato un buon primo tempo, ma poi hanno capitolato. A referto per il Napoli anche un palo, un gol annullato e un rigore sbagliato da Kvaratskhelia. Nella ripresa gli uomini di Glasner sono anche rimasti in 10 per il rosso a Kolo Muani, che salterà quindi il ritorno. Nell'altro match di serata, gol e spettacolo ad Anfield: il Real Madrid vince addirittursa 5-2 in casa del Liverpool, in rimonta. I Reds erano infatti andati sul 2-0 nei primi 20 minuti grazie a Nunez (di tacco) e Salah, che ha sfruttato la papera di Courtois. Poi Vinicius ha riaperto il match, raddoppiando con l'aiuto prezioso di Alisson e del suo clamoroso errore. Poi a ruota Militao e la doppietta di Benzema.