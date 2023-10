Champions League, il Napoli cade in casa contro il Real. Vince l’Inter con il Benfica

Il martedì di Champions League per le italiane si chiude con due risultati opposti. Il Napoli di Garcia cade in casa contro il Real Madrid uscendo però tra gli applausi dei propri tifosi. Ad andare in vantaggio erano stati proprio gli azzurri con il colpo di testa di Ostigard ma a fine primo tempo, il risultato vedeva già il Real il vantaggio grazie alle reti di Vinicius e del solito Bellingham. Nella ripresa il rigore di Zielinski aveva dato di nuovo speranza al Maradona beffato invece dall'autogol nel finale di Meret (propiziato dalla sassata di Valverde). A San Siro invece umore opposto per l'Inter di Inzaghi che si impone di misura contro il Benfica. Decisivo il gol al 62esimo di Marcus Thuram (il primo in Champions con la maglia nerazzurra). Dopo la vittoria all'esordio con il Braga, il Napoli si ferma al secondo posto con 3 punti (gli stessi dei portoghesi). I nerazzurri invece volano in testa alla classifica insieme alla Real Sociedad che nel pomeriggio ha battuto il Salisburgo 2-0.