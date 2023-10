Champions League, il Milan non va oltre lo 0-0 col Borussia. Lazio ok col Celtic

Una vittoria e un pareggio per le italiane in questo mercoledì di Champions League. Il Milan non va oltre lo 0-0 in casa del Borussia Dortmund, bissando il pari a reti bianche dell'esordio col Newcastle. Tantissime occasioni per i rossoneri, che però peccano ancora di precisione sotto porta e non riescono a trovare il gol, complicando la situazione nel girone. Nell'altro match, a sorpresa infatti il Newcastle batte addirittura 4-1 il PSG e balza in testa al raggruppamento. La Lazio invece vince in rimonta e all'ultimo minuto contro il Celtic: vantaggio di Furuhashi per i padroni di casa scozzeri, poi il pari di Vecino. Al sesto di recupero la firma di Pedro di testa per il 2-1 definitivo, guadagnando la testa del girone insieme all'Atletico che nel pomeriggio aveva vinto 3-2 col Feyenoord. Nelle altre partite vittoria esterna per lo ShakhtarDonetsk, 3-2 con l'Anversa, poi 2-2 tra Stella Rossa e Young Boys, il 3-1 del Manchester City in casa del Lipsia e l'1-o del Barcellona in casa del Porto.