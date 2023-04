Champions League, il Milan fa 1-1 a Napoli: è in semifinale. Avanti il Real Madrid

Il Milan è in semifinale di Champions League. Dopo l'1-0 di San Siro, la squadra di Pioli pareggia al Maradona nel ritorno dei quarti di Champions League e si qualifica per il penultimo atto grazie all'1-1 di stasera. Gli azzurri di Spalletti escono dalla competizione dopo una partita giocata quasi sempre in attacco. Al contrario i rossoneri giocano una partita maiuscola a livello difensivo e sfruttano una super giocata di Leao nel primo tempo: il portoghese si fa tutto il campo e poi serve Giroud a porta vuota. Il gol del francese al 43' decide la sfida. Pochi minuti prima lo stesso numero 9 del Milan aveva sbagliato anche un rigore, parato da Meret. Anche Kvaratskhelia nel finale si fa ipnotizzare da Maignan dagli undici metri. Nel recupero Osimhen pareggia, ma è troppo tardi. I rossoneri se la vedranno con la vincente di Inter-Benfica, con i nerazzurri che partono in vantaggio 2-0. Nell'altro match il Real Madrid vince in casa del Chelsea 2-0 con la doppietta di Rodrygo e va in semifinale.