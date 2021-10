Champions League, il Milan cade con il Porto. Vince l’Inter 3-1 con lo Sheriff

I rossoneri sono ancora a zero punti nel girone, mentre gli uomini di Inzaghi trovano i primi tre punti

Serata amara per il Milan, che perde in casa del Porto. Decisivo è stato il gol di Luis Diaz al 65' e condanna i rossoneri ad essere ultimi nel girone ancora a zero punti. Partita diversa invece per l'Inter, che al Meazza vince la sua prima partita per 3-1 contro lo Sheriff. Apre le danze Dzeko su assist di Vidal al 34' e nel secondo tempo il bosniaco ricambia il favore proprio per la rete del cileno, vaneggiando il gol del pareggio di Thill 6 minuti prima. Chiude la partita la marcatura di de Vrij.