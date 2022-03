Champions League, fuori lo United: Atletico ai quarti. Il Benfica elimina l’Ajax

Il Manchester di Cristiano Ronaldo cade in casa per il gol di Renan Lodi e viene eliminato. Sorpresa in Olanda: fuori l'Ajax

I quarti di Champions League conoscono altre due partecipanti. Questa sera match intensi sia a Old Trafford che alla Cruyff Arena, che in entrambi i casi hanno visto due vittorie esterne per 1-0. In Inghilterra il Manchester United cade 1-0 contro l'Atletico Madrid grazie al gol di Renan Lodi nel primo tempo. Decisivo il brasiliano di testa dopo l'1-1 dell'andata. Fuori quindi Cristiano Ronaldo, stavolta a secco contro i Colchoneros. Sorpresa nell'altra gara, con l'Ajax che - partendo dal 2-2 in Portogallo - fa la partita ma subisce la beffa al 77' con il gol di Darwin Nunez, che sfrutta l'uscita a vuoto di Onana. Domani in campo Juventus e Chelsea.