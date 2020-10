Champions League: doppio Kean, il PSG di Florenzi batte il Basaksehir. Poker del Chelsea

Il secondo mercoledì della fase a gironi di Champions League inizia con i successi di Paris Saint-Germain e Chelsea. La squadra di Florenzi e Marquinhos (73′ per il terzino, tutta la partita per il brasiliano) ha battuto 2-0 l’Istanbul Basaksehir grazie alla doppietta dell’ex juventino Moise Kean, a segno tra il 64′ e il 79′. I londinesi, invece, hanno superato senza problemi il Krasnodar, vincendo in Russia con un netto 4-0. Dopo il rigore calciato sul palo da Jorginho, sono infatti arrivati i gol di Hudson-Odoi, Werner, Ziyech e Pulisic.

Stasera alle ore 21 le altre gare: Siviglia-Rennes, Borussia Dortmund-Zenit, Club Brugge-Lazio, Ferencvaros-Dinamo Kiev, Juventus-Barcellona e Manchester United-Lipsia.