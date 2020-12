Champions League, dal 2021 su Amazon le migliori partite del mercoledì

E’ ufficiale: a partire dalla prossima stagione, fino al 2024, Amazon trasmetterà in esclusiva le migliori partite del mercoledì di Champions League. Lo ha annunciato la stessa azienda statunitense, che ha acquistato, sempre per i prossimi tre anni, anche i diritti della Supercoppa Europea. “Sappiamo che i tifosi italiani sono tra più passionali d’Europa e daremo il massimo per offrire una fantastica esperienza calcistica capace di portarli ancora più vicino all’azione“, si legge nella nota di Amazon, che dunque trametterà, in ogni giornata di Champions, almeno una squadra italiana.