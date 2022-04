Champions League, City di misura con l’Atletico. Liverpool-Benfica finisce 3-1

De Bruyne decide nell'1-0 dell'Etihad, sfida tra Guardiola e Simeone. Nell'altro match vittoria in serenità per i Reds

Vanno in archivio i primi due quarti di finale di andata della Champions League. All'Etihad attesa per il Manchester City di Guardiola contro l'Atletico Madrid di Simeone, i due esponenti maggiori delle fisolofie di gioco più opposte al mondo. Una partita che gli inglesi fanno fatica a sbloccare perché i colchoneros si difendono bene, poi l'ingresso in campo di Foden che cambia il match e porta al gol vittoria di De Bruyne al 70'. Nell'altra sfida pronostico rispettato anche per il Liverpool che sbanca Lisbona e batte 3-1 il Benfica grazie ai gol di Konaté, Mané e Luis Diaz: nel mezzo l'1-2 di Nunez che illude solo i padroni di casa.