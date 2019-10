Champions League, City a valanga sull’Atalanta: finisce 5-1. La Juventus vince contro la Lokomotiv

La due giorni di Champions League comincia tra gli alti e i bassi delle squadre italiane. L’Atalanta resta a zero punti nel girone C e perde in trasferta contro il Manchester City. All’Ethiad Stadium finisce 5-1 dopo che la squadra di Gasperini era riuscita a portarsi in vantaggio con il rigore realizzato da Malinovsky. Poi, però, dilagano i calciatori di Guardiola con la doppietta di Aguero e la tripletta di Sterling. Stenta anche la Juventus all’Allianz Stadium in avvio contro la Lokomotiv Mosca. Va sotto con la rete di Miranchuk e solo nella ripresa riesce a ribaltarla. Termina 2-1 grazie alla doppietta bianconera di Dybala.