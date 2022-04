Champions League, Benzema show in Chelsea-Real: finisce 1-3. Impresa del Villarreal

Seconda doppietta consecutiva del francese. Danjuma decide la sfida contro il Bayern Monaco

Seconda giornata di quarti di Champions League. I campioni in carica ospitano il Real di Ancelotti, lanciato nella competizione dopo aver eliminato il PSG. E come in quella occasione è Benzema a salire in cattedra. Dopo 20' minuti i blancos sono già in vantaggio per 2-0 grazie a una fantastica doppietta di testa del francese. Il gol di Havertz riaccende le speranze del Chelsea che però durano poco. Un errore del portiere Mendy dopo appena un minuto della ripresa spalanca la porta alla seconda tripletta consecutiva del numero 9 degli spagnoli. I blues non si arrendono e provano a recuperare ma Courtois si oppone più volte. La grande chanche capita sui piedi di Lukaku che però spreca malamente uscendo sconfitto anche dalla gara con la punta avversaria. Ancor più sorprendente, se possibile, è il risultato dell'altra partita di serata. Il Villarrealbatte ilBayern Monaco per 1-0 grazie al gol nei primi di Danjuma. Il muro del submarino amarillo regge e i bavaresi escono sconfitti a sorpresa. Appuntamento tra una settimana per i 90' decisivi.