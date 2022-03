Champions League, Benzema elimina il PSG: avanti il Real Madrid. Passa il City

Il francese regala i quarti ad Ancelotti con una tripletta. Prosegue il cammino anche Guardiola

Seconda giornata di ottavi di Champions League. La partita di cartello è ovviamente quella che ha avuto luogo al Bernabeu tra Real Madrid e PSG. I francesi, protagonisti di un gran primo tempo, lo chiudono in vantaggio ancora una volta con un gol di Mbappé (a cui vengono annullati due gol) al 39'. Nella ripresa, però, sale in cattedra Benzema che pareggia al 61' sfruttando un errore di Donnarumma. Il francese non si ferma, prima pareggia i conti al 76' dopo un'imbucata di Modric e appena due minuti dopo fa tripletta segnando dal limite dell'area di rigore regalando il passaggio del turno ad Ancelotti . Il City, già sicuro del passaggio del turno in virtù del 5-0 dell'andata in portogallo, non va oltre lo 0-0 contro lo Sporting CP.