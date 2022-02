Champions League, beffa Atletico: con lo United è 1-1. Benfica-Ajax finisce 2-2

La squadra di Simeone domina per quasi tutta la partita, ma il giovane Elanga la riprende nel finale. Spettacolo al Dal Luz, resta tutto aperto

Doppio pareggio negli ultimi due match di queste gare di andata degli ottavi di finale della Champions League. Grande attesa per il match del Wanda Metropolitano tra Atletico Madrid e Manchester United. Non c'è grande spettacolo, ma i padroni di casa sostanzialmente dominano per quasi tutta la partita trovando il vantaggio al 7' con Joao Felix. La squadra di Simeone però non riesce a raddoppiare e subisce la beffa all'80' con il 2002 Elanga, che salva lo United dopo una partita abbastanza anonima: l'1-1 lascia tutto aperto. Altro pareggio, ma di tenore totalmente diverso, tra Benfica e Ajax. Il 2-2 del 'Da Luz' è denso di spettacolo e colpi di scena, emozioni e occasioni. Va avanti la squadra ospite con Tadic al 18', poi il pareggio portoghese con l'autogol di Haller al 25'. Lo stesso centravanti dei lancieri si riscatta però 4 minuti più tardi e segna il 2-1 per l'Ajax. Nella ripresa il Benfica cerca con insistenza e merita il pareggio, e lo trova con Yaremchuk al 72'.