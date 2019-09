Ci sono due Inter: quella che gioca in campionato ed è a punteggio pieno e quella che scende in campo in Champions League pareggiando 1-1 con lo Slavia Praga. Il girone inizia in salita per i nerazzurri che strappano un punto negli 8 minuti di recupero concessi dal direttore di gara. Alla rete di Olayinka risponde quella di Barella, entrato nella ripresa al posto di uno spento Brozovic. Negli ultimi minuti di gioco la squadra di Conte sfiora anche la vittoria con Lukaku.