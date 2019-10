Champions League, Barcellona-Inter 2-1: Suarez spazza via i nerazzurri

Beffa finale per l’Inter di Antonio Conte. Dopo il vantaggio iniziale dei nerazzurri, sale in cattedra nella serata del Camp Nou Suarez, che prima riacciuffa la partita poi sigla il 2 a 1 finale. Eppure il primo tempo è completamente di marca interista, con Sensi e Barella che trascinano il centrocampo ospite. La zampata è del Toro Martinez, bravo a trovare subito il guizzo vincente dopo appena tre giri di lancette. Conte orchestra le operazioni dalla panchina, Valverde non incide. Bisogna aspettare il secondo tempo per la reazione blaugrana, grazie al solito Suarez. L’uruguaiano prima al minuto 58 si mette in proprio e fulmina Handanovic dalla distanza, poi all’83esimo raccoglie l’assist di Messi e deposita in rete la sfera per il definitivo 2 a 1. Un risultato che proietta il Barca in vetta alla classifica del girone insieme al Borussia Dortmund, mentre l’Inter rimane ferma con lo Slavia Praga a un punto.