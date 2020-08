Champions League, Barcellona-Bayern Monaco 2-8: show dei tedeschi, è semifinale

Risultato clamoroso a Lisbona. Nel terzo quarto di finale di Champions League, il Bayern Monaco umilia il Barcellona vincendo addirittura 8-2. I tedeschi vanno subito in vantaggio con Thomas Muller, poi il pareggio con l’autogol di Alaba è semplicemente un’illusione. Da lì parte lo show storico dei bavaresi, che prendono a pallonate la squadra di Setien: a riposo si va sul 4-1 grazie ai gol di Perisic, la seconda rete di Muller e la marcatura di Gnabry. Nella ripresa la musica non cambia e il Bayern non si ferma: dopo il 2-4 di Suarez, gli uomini di Hansi Flick dilagano arrivando a quota otto. In gol vanno anche Kimmich, Lewandowski e due volte Coutinho. Il Barcellona nel finale non c’è più e i tedeschi fanno festa: in semifinale affronteranno la vincente del match di domani sera tra Manchester City e Lione.