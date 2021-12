Champions League, Atalanta-Villareal rinviata a domani causa neve

L'arbitro aveva prima disposto il posticipo del calcio d'inizio alle 21:20 per poi decidere per il rinvio

Atalanta e Villareal avrebbero dovuto iniziare alle 21 l'ultima partita del loro girone di Champions League, fondamentale per la qualificazione di una delle due squadre. Il match però è stato rinviato a causa di una fitta nevicata che si abbattuta oggi su Bergamo. L'arbitro aveva prima disposto il posticipo del calcio d'inizio alle 21:20 per poi decidere per il rinvio. Le squadre si affronteranno quindi domani alle 16:30, sperando in un miglioramento delle condizioni metereologiche.