Champions League, anche Bayern Monaco-Chelsea a porte chiuse

Anche Bayern Monaco–Chelsea, gara prevista per il 18 marzo e valida per gli ottavi di Champions League, si giocherà a porte chiuse. Il governo bavarese ha infatti deciso di vietare gli eventi con oltre 1000 visitatori fino alla fine delle vacanze di Pasqua (includendo anche il 19 aprile 2020). I provvedimenti utilizzati per arginare la diffusione del coronavirus continuano ad estendersi dunque sul panorama europeo: dopo la decisione di giocare senza spettatori, presa per Valencia–Atalanta di stasera e Siviglia–Roma di giovedì in Europa League e Barcellona–Napoli , anche l’Allianz Arena non potrà godere dell’atmosfera delle grandi occasioni per il match tra bavaresi e londinesi.