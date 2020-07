Champions League, Finale Eight Atalanta-PSG. Bayern e City-Real sulla strada di Napoli e Juve

Giorno di sorteggi per le coppe europee. C’era attesa per gli accoppiamenti della Final Eight (quarti di finale in gara secca) a Lisbona di Champions League per le italiane, con l’Atalanta già qualificata e la Juventus che deve sfidare il Lione nel ritorno. La Dea dovrà vedersela con il PSG: incrocio tremendo per la squadra di Gasperini, ma ai bianconeri non va meglio. In caso di passaggio del turno, gli uomini di Sarri affronteranno la vincitrice del match tra Real Madrid e Manchester City. Anche il Napoli non ride: oltre a dover ribaltare il pareggio in casa all’andata col Barcellona, l’eventale quarto di finale sarà contro la vincente di Chelsea e Bayern Monaco, con i bavaresi praticamente già qualificati dopo il 3-0 a Londra col Chelsea. In semifinale l’incrocio sarebbe Juve-Napoli e Atalanta-Atletico Madrid.



Il tabellino dei quarti di Champions:

Real Madrid o Manchester City – Olympique Lione o Juventus

Napoli o Barcellona – Chelsea o Bayern Monaco

RB Lipsia-Atletico Madrid

Atalanta-Paris Saint-Germain

I risultati delle sfide d’andata degli ottavi di finali non completati:

Napoli-Barcellona 1-1

Chelsea-Bayern 0-3

Real Madrid-Manchester City 1-2

Olympique Lione-Juventus 1-0