Champions, l’Arsenal batte l’Atletico Madrid 1-0: è la prima finalista. Decide Saka

È festa all'Emirates Stadium: l'Arsenal di Arteta è la prima finalista della Champions League 2026. Dopo una sfida d'andata equilibrata, i Gunners battono l'Atletico Madrid 1-0 e torneranno a giocare una finale che manca da 20 anni (l'ultima allo Stade de France contro il Barcellona). Alla fine la zampata decisiva è quella di Bukayo Saka sul finire del primo tempo. Nella seconda frazione Gyokeres si divora il colpo del ko e nel finale Sorloth manca l'appuntamento con i supplementari con un errore clamoroso. A Budapest i Gunners sfideranno la vincente della sfida di domani tra Bayern Monaco e PSG (dopo l'incredibile 5-4 dell'andata)