Champions, la Juve non va oltre l’1-1 con lo Sporting. Colpacci per Liverpool e Bayern

È tutt'altro che indimenticabile l'esordio di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus in Champions League e all'Allianz Stadium. I bianconeri avevano assolutamente bisogno di una vittoria, ma contro lo Sporting finisce solamente 1-1, con pure qualche rischio. Perché ad andare avanti sono i portoghesi, poi il pareggio di Dusan Vlahovic. Diverse occasioni per la squadra di Spalletti, che però non riescono a ribaltarla definitivamente. La classifica generale piange per la Juve, 23esima con appena 3 punti in 4 partite. Nelle altre partite vittoria per l'Atletico Madrid (3-1 sul Union St-Gilloise), Monaco (1-0 in casa del Bodo), Tottenham (4-0 col Copenaghen) ma soprattutto per Liverpool e Bayern Monaco che si aggiudicano i big match contro rispettivamente Real Madrid e PSG. Bavaresi in cima insieme all'Arsenal, ma avanti per gol fatti. Infine l'1-1 tra Olympiacos e PSV.