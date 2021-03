Champions, Juve eliminata agli ottavi: inutile il 3-2 al Porto

La Juventus è eliminata dalla Champions. All’Allianz Stadium i bianconeri vincono 3-2 ma sono fuori in virtù della sconfitta per 2-1 all’andata. Dopo il vantaggio di Sergio Oliveira al 19′ ci pensa Chiesa con una doppietta a portare la Juve ai supplementari, nei quali però arriva il 2-2 ancora di Sergio Oliveira su punizione al 115′. Un minuto dopo il colpo di testa di Rabiot che dà qualche speranza ai bianconeri. Ma alla fine Ronaldo, tra i peggiori in campo, e Pirlo, sono eliminati. Ai quarti ci va il Porto.

Ai quarti anche il Borussia Dortmund: dopo il 3-2 dell’andata, i tedeschi pareggiano 2-2 al ritorno ed eliminano il Siviglia. Ancora decisivo un super Haaland, che dopo quella del Sanchez Pizjuan fa doppietta anche in casa.