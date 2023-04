Champions, Inter-Benfica 3-3: in semifinale sarà derby di Milano. Passa anche il City

Al Meazza di Milano Inter-Benfica finisce 3-3 (5-3). Nerazzurri in vantaggio già al 14' con Barella, autore anche di uno dei due gol della vittoria esterna all'andata. Al 38' arriva il pareggio del Benfica con il gol di testa di Aursnes che ne approfitta di una disattenzione della difesa dell'Inter che lascia Rafa libero di crossare. Nella ripresa al 65' Inter di nuovo in vantaggio con il gol realizzato da Lautaro Martinez su assist di Dimarco. Poi al 78' arriva il tris firmato da Correa, mentre nel finale all'86' Silva riduce lo svantaggio e 95' Musa pareggia i conti per il Benfica. La squadra di Inzaghi passa il turno ed in semifinale affronterà il Milan nella doppia sfida. Nell'altra semifinale in programma stasera Bayern Monaco-Manchester City finisce 1-1 (1-4) con i tedeschi che su rigore trasformato da Kimmich rispondono al gol del solito Haaland (che ha sbagliato anche un rigore). Gli inglesi, forti del 3-0 dell'andata, si qualificano per la semifinale dove affronteranno il Real Madrid.