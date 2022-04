Champions, impresa Villarreal: Bayern fuori. Real-Chelsea show: avanti il Madrid

Gli spagnoli pareggiano all'88' e passano incredibilmente in semifinale. Al 'Bernabeu i Blues rimontano e vanno sul 3-0, poi la squadra di Ancelotti reagisce e la risolve nei supplementari

Non è mancato di certo lo spettacolo in questa prima serata di ritorni dei quarti di finale. La sorpresa più grande ovviamente arriva dall'Allianz Arena, dove il Villarreal compie un'impresa a dir poco storica e fa fuori il Bayern Monaco campione d'Europa nel 2020. Dopo la vittoria all'andata per 1-0, gli spagnoli soffrono incredibilmente per tutta la partita in cui i padroni di casa dominano il gioco e riescono a segnare solo un gol con Lewandowski. A un passo dai supplementari, arriva il contropiede perfetto della squadra di Emery all'88' e il gol di Chukwueze che - grazie all'1-1 finale - manda il Villarreal in semifinale, dove affronterà la vincente di Liverpool-Benfica (3-1 all'andata).