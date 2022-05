Champions, il Villarreal sogna ma non basta: il Liverpool vince 3-2 e vola in finale

I Reds vanno sotto 2-0 nel primo tempo, nella ripresa l'ingresso di Luis Diaz cambia la partita e gli inglesi segnano tre gol in mezz'ora

Fatica più del previsto il Liverpool, ma alla fine centra l'obiettivo come da pronostico. Forte del 2-0 dell'andata, i Reds fanno visita al Villarreal nel ritorno della semifinale di Champions League ma partono malissimo. Nel primo tempo gli spagnoli giocano benissimo e addirittura segnano due gol, al 3' con Dia e al 41' con Coquelin. All'intervallo il punteggio è clamorosamente in parità, ma nella ripresa la squadra di Klopp rientra in campo in maniera totalmente diversa e i risultati si vedono subito. L'ingresso di Luis Diaz per Diogo Jota si rivela decisivo e il Liverpool la ribalta in mezz'ora: al 62' in rete Fabinho con l'aiuto di Rulli, al 67' segna proprio Diaz e infine Mané al 74' ancora su indecisione del Villarreal e del suo portiere. Finisce 3-2 e i Reds volano in finale di Champions League dove affronteranno la vincente dell'attesissima sfida tra Real Madrid e Manchester City di domani sera.