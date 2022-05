Champions, il Real raggiunge il Liverpool in finale: battuto il City 3-1 in rimonta

Altra partita pazza in casa dei Blancos. I ragazzi di Ancelotti vincono con due reti di scarto contro i citizens e raggiungono gli uomini di Klopp in finale di Champions League

Partita incredibile al Bernabeu. Dopo la vittoria pirotecnica per 4-3 all'andata, gli uomini di Guardiola si sono arresi contro un Real Madrid stellare. Ad aprire le marcature ci ha pensato Mahrez al 73esimo minuto, un gol che sembrava aver regalato la quarta finale di Champions all'allenatore spagnolo, la seconda consecutiva con il Manchester City. Al Bernabeu però le partite non finiscono mai e in due minuti, tra il 90esimo e il 92esimo, Rodrygo, entrato nella ripresa, ha riportato in parità il doppio confronto prolungandolo fino ai supplementari. Dopo appena 5 minuti del primo extra time, arriva l'episodio che decide il match: Benzema prima conquista e poi realizza un calcio di rigore spiazzando Ederson. È festa a Madrid in una settimana che ha visto i Blancos conquistare anche la 35esima Liga spagnola. Ad attendere il Real in finale c'è già il Liverpool, che ieri ha eliminato il Villarreal, in un remake della finale del 2018.