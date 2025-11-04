Altra brutta partita europea per il Napoli di Antonio Conte, che in una partita fondamentale per il suo cammino in Champions League non riesce ad andare oltre lo 0-0 contro l'Eintracht Francoforte dell'ex Roma Kristensen, anche oggi titolare. Al 'Maradona' finisce in parità, con gli azzurri che provano a bucare la porta tedesca senza riuscirci e ogni tanto rischiano di subire il gol beffa. Quattro punti in quattro partite producono un 19esimo posto provvisorio per gli uomini di Conte, ma con tutte le altre partite ancora da giocare. Nell'altro match Arsenal nettamente vittorioso a Praga con lo Slavia per 3-0.
Champions, il Napoli non ingrana: è 0-0 con l’Eintracht. Arsenal ok a Praga: 3-0
Gli azzurri salgono a quota 4 punti e rischiano di uscire anche dalla zona playoff al termine di questa giornata
