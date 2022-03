Champions ed Europa League, gli accoppiamenti dei quarti: Atalanta contro Lipsia

Senza italiane nell'Europa che conta, solo la squadra di Gian Piero Gasperini, oltre alla Roma di Mourinho, continua il cammino internazionale

Le ultime italiane rimaste in Champions League erano Inter e Juventus. La prima non è riuscita a passare le forche caudine del doppio incontro contro i campioni del Liverpool, i bianconeri di Massimiliano Allegri, invece, hanno sprecato un'occasione d'oro contro il Villarreal perdendo 0-3 allo Stadium e vanificando il pareggio dell'andata. Assieme alla Roma, in pratica, l'unica squadra che sta proseguendo il cammino in Europa è l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, arrivata ora allo scoglio dei quarti di finale. Ecco tutti gli accoppiamenti di Champions ed Europa League in attesa di conoscere i prossimi avversari dei giallorossi in Conference.