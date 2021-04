Champions, ecco le semifinali: City-Psg e Real Madrid-Chelsea

Le semifinali di Champions League saranno Manchester City-Psg e Real Madrid-Chelsea. Gli ultimi due responsi sono arrivati da Dortmund e da Liverpool: in Germania la squadra di Guardiola ha replicato il 2-1 dell’andata vincendo con lo stesso risultato anche il ritorno, con Foden ancora a segno con il gol decisivo. Per il tecnico spagnolo è la prima semifinale con il City. Nell’altra gara della serata, l’altra inglese va fuori: il Liverpool non fa l’impresa e dopo il 3-1 dell’andata fa solo 0-0 ad Anfield con il Real Madrid. Per Zidane un’altra semifinale europea: sfiderà il Chelsea di Tuchel.