Champions, beffa Milan: l’Atletico passa al 97′. Inter, solo 0-0 con lo Shakhtar

I rossoneri vanno in vantaggio, ma il rosso a Kessie al 29' cambia la partita: decisivo il rigore di Suarez nel recupero. Il PSG batte il City, Real Madrid ko in casa con lo Sheriff

A inaugurare la tre giorni europea dell'Italia sono state Inter e Milan, impegnate nella seconda partita della fase a gironi di Champions League. Nel tardo pomeriggio i nerazzurri di Inzaghi non sono riusciti ad andare oltre lo 0-0 in casa dello Shakhtar Donetsk: un risultato che mette l'Inter in una situazione non semplice dopo il ko col Real. Che però, clamorosamente, cade al 'Bernabeu' contro lo Sheriff Tiraspol per 2-1 e lascia tutto in gioco. Beffa incredibile invece per il Milan, che gioca una grande partita con l'Atletico Madrid, andando in vantaggio con Leao nel primo tempo. Ma l'ingenuità di Kessie, che si fa ammonire due volte alla mezz'ora, lascia i compagni in 10 e cambia la partita. La squadra di Pioli resiste, poi concede all'84' il pareggio a Griezmann. Sembra un pareggio scritto, invece Kalulu commette un'altra leggerezza e fa fallo di mano nel recupero: al 97' Suarez segna dal dischetto e fissa il 2-1. I rossoneri sono a 0 punti in 2 partite. Nell'altro match del girone il Liverpool ha vita facile e vince 5-1 in casa del Porto. Tante attesa a Parigi per il big match tra PSG e Manchester City: vincono 2-0 i francesi con i gol di Gueye e Messi. Negli altri match vittoria 1-0 del Borussia Dortmund sullo Sporting CP e successo a sorpresa in trasferta per il Brugge, 2-1 in casa del Lipsia. Domani Juve e Atalanta. Nel pomeriggio l'Ajax aveva invece superato 2-0 il Besiktas.