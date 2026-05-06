Champions, Bayern-Psg 1-1: non basta Kane, Luis Enrique raggiunge l’Arsenal in finale

La semifinale di ritorno tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain all'Allianz Arena non ha sicuramente regalato lo stesso spettacolo e gli stessi gol offerti 8 giorni fa al Parco dei Principi, ma è stata comunque una semifinale di altissimo livello che ha sancito un verdetto importantissimo. Sarà la squadra di Luis Enrique ad affrontare l'Arsenal in finale di Champions League il prossimo 30 maggio alla Puskás Aréna di Budapest. Dopo l'immediato vantaggio di Dembélé appena al 3' di gioco, non basta Kane a siglare il gol del definitivo 1-1 al 94'. Decisivo il successo francese per 5-4 dell'andata. I parigini accedono alla loro seconda finale consecutiva dopo il 5-0 rifilato all'Inter l'anno scorso proprio a Monaco di Baviera.