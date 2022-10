Champions, Barcellona-Inter 3-3: doppietta di Lewandowski per la rimonta blaugrana

Pareggio d'oro dell'Inter al Camp Nou al termine di una partita mozzafiato, ma rimpianto per l'impresa sfiorata. Barcellona-Interfinisce 3.3 con i nerazzurri per ben due volte in vantaggio sui padroni di casa e ripresi due volte da Lewandowski all' 82' e al 92'. Nel finale del recupero Asllani fallisce il colpo del ko dopo un contropiede 3 contro 2. Con questo pareggio l'Inter resta secondo nel girone con 7 punti dietro al Bayern Monaco a 12.