Ceferin: “Valuteremo la presenza dei tifosi in Europa League e in Champions”

Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, ha parlato in conferenza stampa in seguito all’ufficializzazione delle modalità con cui Champions ed Europa League assegneranno i rispettivi titoli. Queste le sue considerazioni riguardanti il ritorno dei tifosi negli impianti: “Se dovessi rispondere oggi, non penso che sarebbe possibile avere spettatori alle ‘Final Eight’ di Champions ed Europa League, ma le cose cambiano rapidamente: un mese fa non potevo dire se avremmo ripreso a giocare e ora lo faremo. Non abbiamo deciso ancora se ci saranno o no spettatori, valuteremo la situazione all’inizio di luglio e vedremo. Sarebbe sbagliato per noi deciderlo in anticipo in base alla situazione in questo momento”.