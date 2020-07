Ceferin: “Il FFP serve a rendere i club sostenibili, non a punirli”

Aleksander Ceferin, presidente UEFA, torna a parlare del Fair Play Finanziario e delle nuove norme introdotte per aiutare i club dopo la crisi generata dal Covid-19. Queste le sue parole all’agenzia spagnola EFE:

“Il Fair Play Finanziario è lì per proteggere e aiutare i club a essere sostenibili a lungo termine e non per punirli. Situazioni speciali richiedono regole speciali e confidiamo che le misure temporanee che sono state decise, in stretta collaborazione con i club, gli consentiranno di affrontare questo periodo di incertezza e, allo stesso tempo, di mantenere le barriere di sicurezza che non permetteranno alle società di fare quello che vogliono”.