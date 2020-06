Castan, al Vasco da Gama gli scrivono una canzone. L’ex Roma: “E’ un onore” – VIDEO

Leandro Castan, evidentemente, ha qualche superpotere che gli consente di entrare nei cuori dei tifosi. Il centrale brasiliano, che durante la sua esperienza in giallorosso ha scoperto e curato un tumore al cervello, attualmente è il capitano del Vasco da Gama: 66 presenze e 2 gol ed è già cantato sugli spalti come un’autentica bandiera. A dimostrazione dell’affetto nei suoi confronti, poi, ha spopolato anche la canzone di MC Darlan, “Xerife da colina”, in suo onore. Un omaggio al giocatore di San Paolo che l’artista ha motivato così: “Questo tributo a Castan è arrivato dopo molte richieste dal Vasco. Castan ha onorato la nostra maglia. Mi piace il suo calcio e l’atleta che è. Quello che ha fatto per il Vasco. Se è qui oggi, è perché lo vuole. Dopo quello che gli è successo, tornare a giocare a pallone ad alti livelli è una cosa divina”.

Naturalmente la risposta di Castan non è mancata, riportata da goloboesporte.com: “Non avevo mai pensato e non mi era mai passato per la testa il fatto di avere una mia canzone, con il mio nome. E’ stato davvero molto bello. L’affetto che i fan del Vasco hanno per me è stupendo, ne sono felice e molto onorato. Ma so anche che questo aumenta molto di più le mie responsabilità. Per me è un onore, cercherò sempre di dare il massimo in campo”.

Anche a Roma Castan non è stato dimenticato dai tifosi giallorossi. A dicembre è tornato nella capitale per seguire Roma–Spal (insieme a Dodò), facendo poi un salto a Trigoria per assistere all’allenamento dei suoi ex compagni. Recentemente ha voluto rinnovare il suo affetto verso la Roma, dichiarando: “Ho sempre la Roma nel cuore, così come i tifosi che mi hanno sempre sostenuto. Provo un affetto grande verso questi colori”.