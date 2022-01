Cassano sbarca su Instagram, il benvenuto di De Rossi è esilarante – FOTO

La bandiera giallorossa ha accolto l'ex compagno raccomandandosi alla moglie

Antonio Cassano è sbarcato su Instagram con il proprio profilo ufficiale. "Da oggi sono su Instagram! Vedete di non farmene pentire!" recita il primo post del fantasista barese. Tra i molti amici e colleghi che gli hanno dato il benvenuto spiccano Bruno Conti che ha scritto: "Ciao fenomeno" ma soprattutto Daniele De Rossi. La bandiera giallorossa ha dato il benvenuto all'ex compagno rivolgendosi alla moglie: "Inizia a chiamare dodici/tredici avvocati civilisti penalisti e chi più ne ha più ne metta perchè questo somaro su Instagram si fa arrestare in meno di una settimana". La risposta di Fantantonio non si è fatta attendere: "Non serve, sono migliorato". Tra gli ex romanisti è intervenuto anche Olivier Dacourt che si è raccomandato di "stare calmo e non fare casini".