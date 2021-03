Caso tamponi, la Figc grazia la Lazio: zero punti di penalizzazione in classifica

Nessuna penalizzazione in classifica per la Lazio. Duecentomila euro di multa alla società, inibizione di 13 mesi e 10 giorni al presidente Claudio Lotito e di 16 mesi ai medici sociali Rodia e Pulcini. Come scrive l’Ansa, sono queste le richieste appena presentate dalla procura Figc nel processo davanti al Tribunale Nazionale Federale per la violazione dei protocolli Covid. La sentenza definitiva dovrebbe arrivare già in giornata, dopo che il collegio del tribunale si sarà riunito in camera di consiglio per definire il pronunciamento.