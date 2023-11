Caso scommesse, nessuna squalifica per Zaniolo: rischia solo una multa

Svolta per Nicolò Zaniolo nel cosiddetto caso scommesse che aveva coinvolto anche lui qualche settimana fa. La situazione, come riporta Gazzetta, è totalmente cambiata: dal punto di vista sportivo l'attaccante dell'Aston Villa non è presente in alcun fascicolo della procura federale. Diverso il discorso dal punto di vista penale dove, in ogni caso, si va incontro ad una multa di qualche migliaio di euro per aver giocato a poker e blackjack in piattaforme illegali. Caso questo non coinvolge la giustizia sportiva come, invece, è stata coinvolta per Nicolò Fagioli e Sandro Tonali rei di aver scommesso su partite di calcio. I legali di Zaniolo lo avevano anticipato dopo l'interrogatorio del loro assistito dicendo che "non era emerso alcun indizio a suo carico sull'ipotesi di scommesse di calcio". La linea sembra essere tracciata, adesso si attendono comunicazioni ufficiali.