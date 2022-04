Caso plusvalenze, la procura chiede 12 mesi di inibizione per Agnelli

Per il Napoli, multa da 329mila euro, con relativa inibizione di 11 mesi e 5 giorni per il presidente Aurelio De Laurentiis

Secondo quanto riporta gazzetta.it stanno uscendo le prime indiscrezioni riguardanti le richieste di pena da parte del procuratore: per quanto riguarda la Juventus, è stata richiesta una multa per la società da 800mila euro e l’inibizione per 12 mesi per il presidente Andrea Agnelli. Per Fabio Paratici la richiesta della Procura è di 16 mesi mentre 8 per Pavel Nedved e Maurizio Arrivabene e 6 mesi e 20 giorni per Federico Cherubini. Chiesta un’ammenda anche per il Napoli, multa da 329mila euro, con relativa inibizione di 11 mesi e 5 giorni per il presidente Aurelio De Laurentiis e di 9 mesi e 15 giorni per l’ad Andrea Chiavelli.