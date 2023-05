Caso plusvalenze, la Procura chiede 11 di punti di penalizzazione per la Juventus

Chiesti alla Corte federale d'Appello anche 8 mesi di inibizione per i 7 ex dirigenti bianconeri

Poco dopo le 10 con le parti collegate da remoto - compreso il presidente della Juventus Ferrero - ha preso il via l'udienza davanti alla Corte federale d'Appello per il caso plusvalenze. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport è di 11 punti di penalizzazione la nuova richiesta formulata dal capo della Procura federale Giuseppe Chinè contro la Juventus nel processo pluvalenze. Chiesti alla Corte federale d'Appello anche 8 mesi di inibizione per i 7 ex dirigenti bianconeri: Pavel Nedved, Paolo Garimberti, Assia Grazioli-Venier, Caitlin Mary Hughes, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio ed Enrico Vellano.