Caso Lukaku, Nainggolan attacca la Juve: “Cosa ti aspettavi in quello stadio?”

Non si placano le polemiche dopo Juve-Inter in Coppa Italia. Gli insulti razzisti della curva bianconera rivolti verso Romelu Lukaku hanno indignato tutti, belga compreso che ha affidato ai social il suo malcontento per un episodio non certo isolato. Tanti i commenti di solidarietà per l'attaccante espulso per aver "zittito" la curva juventino: da Mbappé a Evra, fino al suo ex club, l'Anderlecht, passando per il commento di Radja Nainggolan che ha gettato ulteriore benzina sul fuoco delle polemiche. L'ex romanista prima mostrato sostegno al numero 90 nerazzurro con l'emoji del muscolo. Poco dopo, lo stesso centrocampista oggi in forza alla Spal, ha voluto rincarare la dose con una vera e propria bordata alla Juventus: "Cosa ti aspettavi là?". Forse Radja ricorderà anche il giallo rifilato a Totti (su richiesta di Bonucci) per un'altra esultanza decisamente meno polemica nel famigerato 3-2 del 2015.