Caso Genoa, la sottosegretaria Zampa: “Il campionato va sospeso”

“I protocolli che abbiamo sottoscritto parlano chiaro, il campionato va sospeso”. Così a Radio Capital la sottosegretaria alla salute Sandra Zampa che ha commentato il caso Genoa, con 14 tesserati positivi ma che ha comunque partecipato alla trasferta di Napoli. “I protocolli che abbiamo sottoscritto parlano chiaro – continua l’esponente del Pd -. Quando c’è un numero di positivi così alto, non si può che fermare il campionato. I positivi non sono in grado di giocare, e possono contagiare altre persone. Il protocollo è stato sottoscritto anche dalla Federazione calcio. E nessuno al momento sta facendo pressioni su di noi”.

Poche ore fa il ministro dello Sport Spadafora aveva invece escluso già una possibile sospensione del campionato. L’orientamento della Lega e della Federcalcio sembra essere quello di rispettare la norma Uefa sull’obbligo di scendere in campo per chi ha 13 calciatori disponibili, cioè non contagiati (con almeno un portiere), una regola che costringerebbe il Genoa a giocare sabato con il Torino.