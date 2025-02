Caso Bernabè, Olympia tornerà a volare: sarà disponibile per eventi privati

Dopo un periodo lontana dai campi di calcio, l'aquila Olympia, storica ex mascotte della Lazio, farà il suo ritorno ufficiale in uno stadio domenica 9 febbraio. L'animale, che per 15 anni ha sorvolato lo Stadio Olimpico prima delle partite dei biancocelesti, tornerà protagonista in occasione di Folgore Caratese-Breno, sfida valida per la Serie D, che si giocherà allo Sportitalia Village. L'evento segna la prima apparizione pubblica di Olympia dopo la fine del suo legame con la Lazio, avvenuta in seguito al licenziamento del falconiere Juan Bernabé. L'ex addestratore, allontanato dal club dopo la diffusione di immagini compromettenti, guiderà ancora una volta l'aquila, che sorvolerà il campo e avrà modo di incontrare i tifosi. Inoltre, secondo quanto riportato da La Repubblica, Olympia sarà anche disponibile per partecipare a spettacoli ed eventi privati al costo di mille euro per apparizione. Un ritorno in scena per un’icona che per anni ha rappresentato i tifosi biancocelesti ma che ora sembra destinata a nuove avventure.