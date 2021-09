Carnevali (ad Sassuolo): “Raspadori è giovane, deve stare con i piedi per terra”

Le parole del dirigente neroverde

La prima del Sassuolo post Caputo, quando avete preso questa scelta avete pensato a Raspadori davanti? E' stata una scelta che è avvenuta nell'ultimo giorno di mercato e condivisa con Caputo. Raspadori già giocava titolare e oggi abbiamo più spazio per i giovani e ci sarà più possibilità di mettersi in mostra, la scelta è stata fatta per la politica dei giovani.