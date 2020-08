Caprari entra nella CT10 di Totti: “Una grande soddisfazione” – FOTO

Gianluca Caprari è il primo calciatore di Serie A a firmare per la scuderia di Francesco Totti. L’esterno prodotto del vivaio della Roma ha ufficializzato la firma con la CT10, come si apprende dal profilo Instagram della società in mano allo storico capitano della Roma. Totti ha scelto di impegnarsi con il classe ’93, ora in forza alla Sampdoria, e tramite il profilo della società ha scelto di esultare per il traguardo raggiunto: “Con grande soddisfazione diamo il benvenuto nella nostra famiglia a Gianluca Caprari, attaccante della Sampdoria. ⁣In bocca al lupo!”.