Caos in Montpellier-Marsiglia: Under in gol all’esordio, poi partita interrotta

Il turco ex Roma ha segnato il gol che ha dato il via alla rimonta. Nel finale match sospeso per circa 15 minuti a causa del lancio di oggetti in campo

Di certo Cengiz Under ricorderà a lungo il suo esordio in Ligue 1 con la maglia del Marsiglia. Il giocatore turco appena arrivato dalla Roma - titolare a differenza di Pau Lopez - gioca un'ottima partita, tra i migliori dei suoi, ma l'OM va sotto 2-0 già dopo pochi minuti nel primo tempo. Poi il classe '97 al 68' apre la rimonta sfruttando un cross basso che attraversa tutta l'area, Under la insacca per l'1-2 che apre la rimonta: il Marsiglia di Sampaoli si sveglia e in 12 minuti la ribalta con la doppietta di Payet. All'89' è 3-2 per gli ospiti, quando in occasione di un calcio d'angolo per i Montpellieri cominciano a piovere in campo delle bottigliette d'acqua. Guendouzi le raccoglie e dice qualcosa ai tifosi avversari, che però continuano. Nel giro di pochi secondi l'arbitro Pignard (forse colpito anche lui) prende il pallone e rientra negli spogliatoi con i suoi collaboratori. Partita sospesa, con le squadre che rientrano dopo un paio di minuti. La partita riprende dopo gli annunci dello speaker e uno stop di circa 15 minuti.