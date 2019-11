Caos Brescia, Balotelli cacciato dall’allenamento

Il Brescia si prepara ad affrontare la Roma all’Olimpico con una grana da risolvere. Questo pomeriggio il tecnico Fabio Grosso ha cacciato Mario Balotelli dall’allenamento. L’attaccante, apparso molto nervoso, è stato invitato intorno alle 16 a lasciare il campo, a seduta ancora in corso. “Mario vai, Mario vai!” le parole di Grosso. Alle 16.16 l’ex Nizza è uscito sgommando dal centro sportivo di Torbole per far ritorno a casa. Lo riporta Il Giornale di Brescia. La società lombarda ha minimizzato l’accaduto, spiegando si trattasse di una semplice sostituzione avvenuta durante le prove tattiche.