Scommesse, Florenzi chiarisce la sua posizione: “Mai puntato sul calcio”

Il terzino del Milan è stato interrogato per più di un'ora dalla Procura di Torino e si sarebbe giustificato sostenendo di aver scommesso solamente su altri giochi, come la roulette

C'è anche il nome di Alessandro Florenzi nel caos del calcioscommesse. Il terzino del Milan, quest'oggi, è stato ascoltato in Procura a Torino per più di un'ora nel tentativo di fare chiarezza sull'accusa di "esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa". L'ex giocatore della Roma, come riportato da Sportmediaset, nell'interrogatorio davanti alla pm Manuela Pedrotta, si sarebbe giustificato affermando di aver scommesso su altri giochi, come la roulette, ma mai sul calcio. Florenzi è stato comunque ascoltato come indagato. La Procura mantiene la massima riservatezza sulle indagini, ma non è escluso che dopo il suo nome e quello di Zaniolo, Fagioli e Tonali, nei prossimi giorni possano uscirne anche altri.