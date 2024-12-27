Non sono passate inosservate le recenti prestazioni in Premier League: anche il Real Madrid ha messo gli occhi su Dean Huijsen. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo AS, il gioiellino classe 2005 è nel mirino dei Blancos, che dati i problemi in difesa dovuti agli infortuni potrebbero decidere di acquistarlo già a gennaio. L'ex Roma, passato in estate dalla Juventus al Bournemouth per una cifra vicina ai 15 milioni di euro, sta incantando tutti con la sua capacità di impostare dal basso con entrambi i piedi e con un insolito fiuto del gol. In questo momento il suo valore è di circa 20 milioni di euro, ma l'interessamento di diversi top club e il suo contratto firmato da pochi mesi permetterà agli inglesi di chiedere una cifra molto più alta rispetto a quella spesa per portarlo in Premier.