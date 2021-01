Calciomercato, ora è ufficiale: Strootman è un nuovo calciatore del Genoa

Nuova vita calcistica per Kevin Strootman. Il Genoa ha infatti comunicato con una nota ufficiale il prestito semestrale dell0’ex centrocampista della Roma, nelle ultime stagioni in forza la Marsiglia. L’OM ha aiutato la società di Preziosi con il pagamento dell’ingaggio, formula che permetterà a Ballardini di fare affidamento sull’olandese per puntare alla salvezza. Strootman ritroverà a Genova un altro ex giallorosso, Mattia Destro, suo compagno di squadra nella Capitale per circa due stagioni. Questa il comunicato del club rossoblù: “Il Genoa Cfc comunica di aver acquisito da Olympique de Marseille, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Kevin Strootman (Ridderkerk, Paesi Bassi, 13/02/1990). Il giocatore ha già svolto il primo allenamento con i nuovi compagni“.